Эффект «Реала»: Популярность Мбаппе во Франции снизилась

В летнее трансферное окно нападающий Килиан Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в «Реал». Звёздный футболист перебрался в мадридский клуб в статусе свободного агента. Ранее Мбаппе выступал исключительно в родной Франции.

Новое исследование Odoxa показало, что популярность Мбаппе во Франции после ухода в «Реал» снизилась. Среди опрошенных людей только 54% людей были хорошего мнения о Мбаппе. В апреле этот показатель составлял 66%.

После летнего трансфера Килиан Мбаппе провёл за «Реал» девять матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра.