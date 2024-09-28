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Деньги за уход: «Барселона» поставила условие де Йонгу

28 Сентября 2024 • 15:28 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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Через 6 ч. 0 мин.

Слухи давно связывают полузащитника Френки де Йонга с уходом из «Барселоны». Каталонский клуб хотел бы вычеркнуть нидерландца из зарплатной ведомости, чтобы решить свои проблемы и иметь возможность бороться за звёзд уровня Эрлинга Холанна.

Как сообщает Football Insider, «Барселона» готова выплатить де Йонгу 18 миллионов евро задолженности по зарплате. Речь о сумме, выплату которой футболист согласился отложить из-за пандемии коронавируса. «Барселона» готова заплатить Френки эти деньги, но при условии ухода нидерландца следующим летом.

Отмечается, что де Йонг теперь может быть готов рассмотреть возможность смены клуба, учитывая возросшую конкуренцию.

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