Деньги за уход: «Барселона» поставила условие де Йонгу

Слухи давно связывают полузащитника Френки де Йонга с уходом из «Барселоны». Каталонский клуб хотел бы вычеркнуть нидерландца из зарплатной ведомости, чтобы решить свои проблемы и иметь возможность бороться за звёзд уровня Эрлинга Холанна.
Как сообщает Football Insider, «Барселона» готова выплатить де Йонгу 18 миллионов евро задолженности по зарплате. Речь о сумме, выплату которой футболист согласился отложить из-за пандемии коронавируса. «Барселона» готова заплатить Френки эти деньги, но при условии ухода нидерландца следующим летом.
Отмечается, что де Йонг теперь может быть готов рассмотреть возможность смены клуба, учитывая возросшую конкуренцию.
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