Анчелотти: «Реал» привык играть без Мбаппе, его не было в прошлом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о потере нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что французский форвард выбыл на несколько недель из-за травмы.

— Мы привыкли играть без Мбаппе. Его не было с нами в прошлом сезоне. У нас все получится, — сказал итальянский специалист журналистам.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил семь голов и стал автором одного ассиста.

29 сентября «Реал» встретится в гостях с «Атлетико». Начало поединка восьмого тура испанской Ла Лиги запланировано на 22:00 по московскому времени.