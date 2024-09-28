Мадридское или миланское: Анчелотти рассказал, какое дерби жарче

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти с нетерпением ждёт воскресного дерби против «Атлетико» в чемпионате Испании. По словам итальянского специалиста, все дерби являются особенными.

«Все дерби особенные. Мадридское дерби очень похоже на римское дерби, потому что у болельщиков много страсти. Миланское дерби спокойнее, потому что человек с севера холоднее, чем человек с юга», - сказал Анчелотти журналистам на субботней пресс-конференции.

В воскресенье, 29 сентября, «Реал» проведёт гостевой матч против «Атлетико». Стартовый свисток футболисты и зрители на «Ванда Метрополитано» услышат в 22:00 по московскому времени.