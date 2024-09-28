Анчелотти: «Камавинга может сыграть и 90, и 0 минут»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу состояния полузащитника Эдуардо Камавинга. Рулевой мадридской команды подтвердил, что француз полностью восстановился после травмы.

«Камавинга хорошо восстановился. Он доступен, поэтому может сыграть и 90, и 0 минут», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Как известно, в сезоне 2024/2025 Эдуардо Камавинга ещё на поле не выходил. Француз травмировался как раз перед Суперкубком УЕФА в середине августа.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 29 сентября, - против «Атлетико» на выезде.