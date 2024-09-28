Анчелотти назвал трёх претендентов на титул Ла Лиги

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем дерби против «Атлетико».

«Атлетико» всегда является отличным соперником, и это не изменится. Будет интересный и очень упорный матч, поскольку обе команды обладают высоким уровнем мастерства. Это будет зрелище.

Думаю, «Атлетико» стал сильнее, они подписали хороших игроков. Завтра нас ждёт важное испытание. Думаю, «Атлетико» будет бороться за титул Ла Лиги с нами и «Барселоной», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Матч «Атлетико» - «Реал» стартует 29 сентября в 22:00 по московскому времени.