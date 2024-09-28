Анчелотти ответил на вопрос о схеме «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии дерби против «Атлетико» высказался по поводу игровой схемы. Ранее в прессе писали о том, что ради улучшения баланса Анчелотти может добавить одного игрока в полузащитнику вместо нападающего.

«Я не обращаю особого внимания на то, поставить ли мне ещё одного полузащитника для схемы 4-4-2 или ещё одного нападающего для схемы 4-3-3. Я обращаю внимание лишь на то, как команда предана игровой идее», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Атлетико» - «Реал» пройдёт в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.