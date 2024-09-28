Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об отсутствии форварда Килиана Мбаппе. Звёздный француз получил травму и пропустит несколько недель.

«Без Мбаппе всё немного меняется, но не сильно. Жаль, что Килиана не будет с нами завтра, но мы можем найти решения, чтобы компенсировать его отсутствие», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В воскресенье, 29 сентября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетико». Мадридское дерби стартует в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.