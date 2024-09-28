Тренер «Реала» Анчелотти предположил, кто выиграет «Золотой мяч»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти предположил, кто через месяц станет обладателем престижной награды «Золотой мяч».

«Думаю, Винисиус выиграет «Золотой мяч». Если нет, то ничего страшного не произойдёт. В таком случае мы будем двигаться дальше, как и он. Но я думаю, что Винисиус заслужил эту награду», - сказал Анчелотти на субботней пресс-конференции.

Ранее в прессу просочилась информация о том, что Винисиус выиграл голосование за «Золотой мяч».

В настоящий момент «Реал» готовится к гостевому матчу против «Атлетико». Большое дерби Мадрида состоится в воскресенье, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

За что Винисиус получит «Золотой мяч»