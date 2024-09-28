Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Реала» Анчелотти предположил, кто выиграет «Золотой мяч»

28 Сентября 2024 • 13:57 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.85 X 3.45 2 2.50
29.09 22:00

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти предположил, кто через месяц станет обладателем престижной награды «Золотой мяч».

«Думаю, Винисиус выиграет «Золотой мяч». Если нет, то ничего страшного не произойдёт. В таком случае мы будем двигаться дальше, как и он. Но я думаю, что Винисиус заслужил эту награду», - сказал Анчелотти на субботней пресс-конференции.

Ранее в прессу просочилась информация о том, что Винисиус выиграл голосование за «Золотой мяч».

В настоящий момент «Реал» готовится к гостевому матчу против «Атлетико». Большое дерби Мадрида состоится в воскресенье, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

За что Винисиус получит «Золотой мяч»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Сентября
14:17
Анчелотти ответил на вопрос о схеме «Реала»
14:06
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе
13:57
Тренер «Реала» Анчелотти предположил, кто выиграет «Золотой мяч»
13:53
Анчелотти высказался о готовящейся акции против Винисиуса
06:46
Браим Диас высказался о своей травме
05:43
Беллингем вспомнил, как игроки «Реала» смотрели матч «Барселоны» с «Жироной»
04:32
Беллингем восхищается историей Хоселу 1
01:29
Полузащитник «Реала» залечил травму и готов сыграть с «Атлетико»
00:08
«Реал» не продаст двух звёздных игроков, на которых претендует «Ливерпуль»
27 Сентября
18:35
Ставка и прогноз на матч Атлетико — Реал чемпионата Испании — 29 сентября 2024
17:35
Сергей Дурасов дал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Реал»
16:59
Из-за ревности: «Атлетико» отказался от услуг певицы в перерыве матча с «Реалом»
16:52
В «Барселоне» приняли решение по Рафинье
06:46
Вальехо верит, что ещё пригодится «Реалу» 1
04:27
Эндрик провёл 100 матчей к 18 годам
01:32
Симеоне высказался о предстоящем дерби с «Реалом»
00:29
Хулиан Альварес прокомментировал свой победный гол на последних минутах
26 Сентября
13:23
Эндрик извинится перед игроками «Реала» и Анчелотти 5
10:27
Камавинга скоро должен приступить к групповым тренировкам
07:11
Представители «Шальке 04» встретились с Раулем в Мадриде
25 Сентября
19:26
Агуэро: «Я бы отдал «Золотой мяч» Винисиусу»
14:47
Мбаппе вылетел на три недели 2
14:07
«Реал» может остаться без Мбаппе в дерби
10:38
Салиба интересен «Реалу», но есть проблема
03:38
Мбаппе сможет сыграть с «Атлетико»
00:25
«Реал» достиг второго показателя в истории по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге
20 Сентября
01:23
Стало известно, когда Камавинга сможет сыграть за «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Левандовски назвал лучшего вингера в мире Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» 10 топ-тренеров, которые находятся без работы Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы Известно состояние Ямаля, хромавшего после матча с «Хетафе»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
«Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.09.24 в 15:00
Хетафе Хетафе
Алавес Алавес
2.29 2.95 3.50
Видео
28.09.24 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Леганес Леганес
1.90 3.15 4.60
Видео
28.09.24 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия Валенсия
1.68 3.55 5.60
Видео
28.09.24 в 22:00
Осасуна Осасуна
Барселона Барселона
6.40 4.90 1.43
Видео
29.09.24 в 15:00
Сельта Сельта
Жирона Жирона
1.96 3.75 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
14:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о схеме «Реала»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Корнеев не понимает, почему «Локомотив» должен бесплатно отпускать Тикнизяна в «Севилью»
14:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе
13:57 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти предположил, кто выиграет «Золотой мяч»
13:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о готовящейся акции против Винисиуса
12:06 · Испания. Ла Лига
Беллингем поддержал Винисиуса в борьбе с расизмом
11:33 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» оценил работу Флика
11:11 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва высказался о Ламине Ямале
10:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказала гранду АПЛ в продаже Фати за 100 миллионов евро
10:14 · Испания. Ла Лига
Гути: «Реал» хочет отомстить «Атлетико»
06:46 · Испания. Ла Лига
Браим Диас высказался о своей травме
05:43 · Испания. Ла Лига
Беллингем вспомнил, как игроки «Реала» смотрели матч «Барселоны» с «Жироной»
05:01 · Испания. Ла Лига
Названа причина разногласий Рафиньи с Хави
04:32 · Испания. Ла Лига
Беллингем восхищается историей Хоселу 1
03:46 · Испания. Ла Лига
Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда
02:11 · Испания. Ла Лига
Звёздному игроку «Барселоны» порекомендовали меньше бегать 1
01:48 · Испания. Ла Лига
Флик решил, кто будет основным вратарём «Барселоны» до конца сезона
01:29 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» залечил травму и готов сыграть с «Атлетико»
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не продаст двух звёздных игроков, на которых претендует «Ливерпуль» слухи
00:04 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» одолела на выезде «Вальядолид»
27 Сентября
23:23 · Испания. Ла Лига
Щесны согласился быть запасным вратарём «Барселоны»
20:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Араухо вернётся на поле
19:17 · Испания. Ла Лига
«Это ненормально»: Флик в шоке от игрока «Барселоны»
18:37 · Испания. Ла Лига
Флик: «Я доволен прогрессом де Йонга и Гави»
18:15 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» осталась без ключевого игрока перед матчем с «Барселоной» слухи
Все новости