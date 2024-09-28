Анчелотти высказался о готовящейся акции против Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу намерения фанатов «Атлетико» прийти на дерби в масках, оскорбляющих нападающего Винисиуса Жуниора.

«Мы не говорим об этом – мы говорим только об игре. Что касается других моментов, то с ними разберётся правосудие, как было на неделе. Есть организации, которые должны этим заняться», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что на днях стало известно о приговоре фанату «Мальорки» за оскорбления Винисиуса на расовой почве.

Мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» пройдёт в воскресенье, 29 сентября.