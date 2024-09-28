Беллингем поддержал Винисиуса в борьбе с расизмом

«Винисиус был грустным во время пресс-конференции. Он продвигает хорошие вещи, акцентируя внимание на этой проблеме. Тяжело видеть его таким. Вини даже говорил, что думает о том, чтобы перестать играть. Нам нужно поддержать его, чтобы ему было комфортно», - высказался английский полузащитник на своем ютуб-канале.