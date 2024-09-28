Беллингем поддержал Винисиуса в борьбе с расизмом

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался в поддержку одноклубника Винисиуса Жуниора, столкнувшегося с проявлениями расизма во время матчей Ла Лиги.
«Винисиус был грустным во время пресс-конференции. Он продвигает хорошие вещи, акцентируя внимание на этой проблеме. Тяжело видеть его таким. Вини даже говорил, что думает о том, чтобы перестать играть. Нам нужно поддержать его, чтобы ему было комфортно», - высказался английский полузащитник на своем ютуб-канале.
В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Бан пользователя