Президент «Барселоны» оценил работу Флика

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера «сине-гранатовых».
«Флик проделывает огромную работу. Он долгое время изучал команду. Наш клуб предан Ла Масии не из-за необходимости, а по убеждению. Сейчас состав команды оценивается очень высоко. Это важно для восстановления экономики», - передает слова руководителя AS.
После семи туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче Ла Лиги подопечные Флика на выезде встретятся с «Осасуной».
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