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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва высказался о Ламине Ямале

28 Сентября 2024 • 11:11 Комментировать

Бывший футболист сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился мнением об атакующем полузащитнике каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

«Сейчас нет похожих игроков на Ямаля. Это очень юный футболист, который уже показывает свое превосходство над другими. У Ламина есть все задатки, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории. Он обладает большим талантом, но поддерживать такой высокий уровень не так просто», - передает слова Сильвы AS.

В текущем сезоне 17-летний вингер провел восемь поединков за «Барселону», отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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