Давид Сильва высказался о Ламине Ямале

«Сейчас нет похожих игроков на Ямаля. Это очень юный футболист, который уже показывает свое превосходство над другими. У Ламина есть все задатки, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории. Он обладает большим талантом, но поддерживать такой высокий уровень не так просто», - передает слова Сильвы AS.