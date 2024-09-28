«Барселона» отказала гранду АПЛ в продаже Фати за 100 миллионов евро

Каталонская «Барселона» мог хорошо заработать на продаже нападающего Ансу Фати в 2020 году, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, несколько лет назад активный интерес к форварду проявлял «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предлагали «сине-гранатовым» за Фати 100 миллионов евро. Однако руководство каталонского клуба отказалось продавать 17-летнего таланта.

Ансу сейчас 21 год. Он давно выпал из стартовой обоймы каталанского гранд и побывал в аренде. Нынешняя рыночная стоимость форварда составляет 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.