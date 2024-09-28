Гути: «Реал» хочет отомстить «Атлетико»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Атлетико» в рамках восьмого тура чемпионата Испании.

«Мадридское дерби всегда уникально. Футболисты перед этой игрой взволнованы и хотят как можно лучше проявить себя на поле. «Реал» начал набирать обороты. «Сливочные» наверняка постараются отомстить за поражение в прошлом сезоне», - передает слова испанца Diario Siglo.

Мадридское дерби пройдет на домашнем стадионе «Атлетико» в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После семи туров хозяева занимают третье место в таблице, а гости – второе.