Браим Диас высказался о своей травме

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас продолжает восстанавливаться после повреждения.

Марокканец травмировался в поединке пятого тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада», который прошёл 14 сентября. Возвращение 25-летнего хавбека в строй запланировано на декабрь.

«Травмы – худшая часть футбола. Это сложно. В моём случае это то, что лишает тебя твоей страсти, заставляет остановиться, ты пропускаешь игры на «Бернабеу», выезды. Однако, как я уже говорил, я постараюсь вернуться более сильным», – передаёт Madrid Xtra слова игрока.

До травмы Браим Диас успел отметиться одним голом и одним результативным пасом в шести поединках «Реала» с начала сезона.