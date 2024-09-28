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Беллингем вспомнил, как игроки «Реала» смотрели матч «Барселоны» с «Жироной»

28 Сентября 2024 • 05:43 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.85 X 3.45 2 2.50
29.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вспомнил о майском матче, в котором «Жирона» обыграла «Барселону» (4:2).

Каталонское дерби имело особое значение для «сливочных», поскольку поражение «сине-гранатовых» досрочно делало мадридцев чемпионами.

«Мы смотрели матч «Барселоны» против «Жироны» все вместе, с нами были наши семьи. Это было замечательно. Каждый раз, когда «Жирона» забивала, зал просто взрывался», – цитирует Madrid Xtra Беллингема.

Напомним, «Реал» стал победителем прошлого розыгрыша Ла Лиги, опередив «Барселону» на десять очков. «Жирона» финишировала третьей.

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