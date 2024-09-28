Названа причина разногласий Рафиньи с Хави

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас не сразу сработался с бывшим главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Бразилец пополнил ряды каталонского гранда летом 2022 года, перебравшись из «Лидса». Первый сезон в «Барселоне» получился для игрока непростым: его нередко критиковали, что негативно влияло на моральное состояние, также имели место быть проблемы с тренером. По информации Relevo, Рафинья и Хави часто конфликтовали в сезоне-2022/23 – особенно из-за ранних замен, которые не нравились футболисту.

Хави Эрнандес покинул «Барселону» по окончании прошлой кампании. Место испанца занял Ханс-Дитер Флик.