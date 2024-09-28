Беллингем восхищается историей Хоселу

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился восторгом от карьерного пути Хоселу.

Испанский форвард начинал карьеру в «королевском клубе», но не закрепился, поэтому в 2012 году был продан в «Хоффенхайм». Позднее игрок сменил множество клубов, так и не приблизившись к статусу звезды, однако в 2023 году вновь оказался в «Реале» – и помог «сливочным» выиграть Лигу чемпионов.

«У Хоселу действительно особенная история: он занимался в академии [«Реала»], не добился большого успеха, затем сменил несколько клубов в Англии, Германии и Испании. Думаю, больше всего он мечтал играть за «Реал».

Он замечательный парень, отличный профессионал. Хоселу заслужил то, чего достиг в прошлом сезоне. Его запомнят болельщики, он останется в истории «Реала», – цитирует Madrid Xtra Беллингема.

Напомним, минувшим летом Хоселу перебрался в катарскую «Аль-Гарафу».