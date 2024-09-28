Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда

В «Барселоне» не торопятся подписывать замену Роберту Левандовски.

Многие сомневались в дальнейших перспективах 36-летнего форварда, однако тот великолепно начал сезон, записав на свой счёт семь забитых мячей в восьми матчах. По информации журналиста Маттео Моретто, в настоящий момент в «Барселоне» не занимаются поисками нового нападающего.

В то же время, как отмечает источник, при определённом стечении обстоятельств каталонскому гранду всё-таки придётся подыскивать нового центрфорварда в обозримом будущем. Следующим летом Левандовски исполнится 37 лет, Витора Роке может выкупить «Бетис», а Пау Виктору ещё предстоит доказать свою пригодность для игры в основе.