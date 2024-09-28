Звёздному игроку «Барселоны» порекомендовали меньше бегать

В «Барселоне» боятся, что Рафинья Диас может переусердствовать с работой без мяча.

Технический персонал «сине-гранатовых» обратился к вингеру с рекомендацией сократить интенсивность спринтов, совершаемых при высоком прессинге. Об этом сообщает Relevo. Как показывают данные GPS, 27-летний бразилец лидирует в команде по объёму беговой работы – в «Барселоне» опасаются, что это приведёт к травмам.

В активе Рафиньи пять забитых мячей и три результативные передачи в восьми поединках каталонского гранда в текущем сезоне.

В субботу «Барселона» проведёт выездной матч с «Осасуной» в рамках Ла Лиги. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.