Флик решил, кто будет основным вратарём «Барселоны» до конца сезона

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил, кто будет «первым номером» после травмы Марка-Андре тер Штегена.

Как известно, «сине-гранатовые» намереваются подписать Войцеха Щесны, завершившего карьеру около месяца назад. Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте Diario Sport, Флик решил, что основным вратарём команды до конца текущего сезона будет Иньяки Пенья. Немецкий специалист уже доложил игрокам о своём выборе.

По достоверным данным, Щесны согласился на условия, предложенные «Барселоной», и готов стать запасным голкипером каталонского гранда. В скором времени 34-летний поляк пройдёт медицинский осмотр для завершения перехода.