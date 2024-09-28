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Флик решил, кто будет основным вратарём «Барселоны» до конца сезона

28 Сентября 2024 • 01:48 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
1 6.30 X 4.70 2 1.50
Через 19 ч. 50 мин.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил, кто будет «первым номером» после травмы Марка-Андре тер Штегена.

Как известно, «сине-гранатовые» намереваются подписать Войцеха Щесны, завершившего карьеру около месяца назад. Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте Diario Sport, Флик решил, что основным вратарём команды до конца текущего сезона будет Иньяки Пенья. Немецкий специалист уже доложил игрокам о своём выборе.

По достоверным данным, Щесны согласился на условия, предложенные «Барселоной», и готов стать запасным голкипером каталонского гранда. В скором времени 34-летний поляк пройдёт медицинский осмотр для завершения перехода.

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