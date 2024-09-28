Полузащитник «Реала» залечил травму и готов сыграть с «Атлетико»

Футболист мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга вернулся в строй перед принципиальным матчем с «Атлетико».

Француз ни разу не выходил на поле в текущем сезоне – он получил травму колена перед матчем Суперкубка Европы против «Аталанты». По информации Marca, хавбек окончательно восстановился и готов принять участие в мадридском дерби с «Атлетико». Матч пройдёт в воскресенье в 22:00 по московскому времени.

В прошлой кампании Эдуардо Камавинга провёл 46 поединков за команду Карло Анчелотти во всех соревнованиях, отметившись четырьмя результативными передачами.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 17 очками.