«Мальорка» одолела на выезде «Вальядолид»

Восьмой тур чемпионата Испании открыли «Вальядолид» и «Мальорка». Хозяева удивили отсутствием ударов в створ из восьми попыток вплоть до 90+4 минуты. В первом тайме лучший момент имел «Вальядолид», но Хуан Латаса запустил мяч в штангу. На 59-й минуте Кайл Ларин использовал свой шанс и открыл счет - 0:1. Попытка Валери Фернандеса на 83-й в итоге стала победной, так как в компенсированное время соперник ответил прицельным дальним выстрелом Ивана Санчеса - 1:2.

«Мальорка» с 14 очками настигла «Вильярреал» на четвёртом месте. Соперник же делит третье место с конца.