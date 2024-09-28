«Мальорка» одолела на выезде «Вальядолид»

Восьмой тур чемпионата Испании открыли «Вальядолид» и «Мальорка». Хозяева удивили отсутствием ударов в створ из восьми попыток вплоть до 90+4 минуты. В первом тайме лучший момент имел «Вальядолид», но Хуан Латаса запустил мяч в штангу. На 59-й минуте Кайл Ларин использовал свой шанс и открыл счет - 0:1. Попытка Валери Фернандеса на 83-й в итоге стала победной, так как в компенсированное время соперник ответил прицельным дальним выстрелом Ивана Санчеса - 1:2.
«Мальорка» с 14 очками настигла «Вильярреал» на четвёртом месте. Соперник же делит третье место с конца.
Протокол игры
|59'Ларин Кайл (0:1)
|83'Фернандес Валери (0:2)
|(1:2) Санчес Иван90'
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез51' (Санчес Иван (51') •Ба Джума• 75'Торрес Давид72' (Марото Марио (72') •Роза Лукас•Перес Кике 21'65' (Юрич Станко (65') •Кёмерт Эрай• 85'Мартин Марио65' (Силла Мамаду (65') •Мачис Дарвин51' (Часко Рауль (51') •Латаса Хуан•Моро Рауль
Рикельме Леонардо•Маффео Пабло•Раильо Антонио•Копете Хосе•Мохика Хоан•Саму Кошта• 68'Ману Морланес 26'65' (Маскарель Омар (65') •Дардер Серхи76' (Фернандес Валери (76') •Наварро Роберто86' (Санчес Антонио (86') •Ларин Кайл75' (Пратс Абдон (75') •Родригес Даниэль I76' (Шикинью (76')
27 сентября. Стадион "Хосе Сорилья".
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