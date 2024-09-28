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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» одолела на выезде «Вальядолид»

28 Сентября 2024 • 00:04 Комментировать
Вальядолид
1:2
Мальорка
окончен

Восьмой тур чемпионата Испании открыли «Вальядолид» и «Мальорка». Хозяева удивили отсутствием ударов в створ из восьми попыток вплоть до 90+4 минуты. В первом тайме лучший момент имел «Вальядолид», но Хуан Латаса запустил мяч в штангу. На 59-й минуте Кайл Ларин использовал свой шанс и открыл счет - 0:1. Попытка Валери Фернандеса на 83-й в итоге стала победной, так как в компенсированное время соперник ответил прицельным дальним выстрелом Ивана Санчеса - 1:2.

«Мальорка» с 14 очками настигла «Вильярреал» на четвёртом месте. Соперник же делит третье место с конца.

Протокол игры  
Вальядолид1:2Мальорка
  59'Ларин Кайл (0:1)
  83'Фернандес Валери (0:2)
(1:2) Санчес Иван90'  
Хейн Карл-ЯкобЛуис Перез 51' (Санчес Иван ( 51') Ба Джума  75'Торрес Давид 72' (Марото Марио ( 72') Роза ЛукасПерес Кике  21' 65' (Юрич Станко ( 65') Кёмерт Эрай  85'Мартин Марио 65' (Силла Мамаду ( 65') Мачис Дарвин 51' (Часко Рауль ( 51') Латаса ХуанМоро Рауль
Запасные: Кенеди РобертЧукиАндре МаркосФеррейра АндреМесегер ВикторДьедью Амат
Рикельме ЛеонардоМаффео ПаблоРаильо АнтониоКопете ХосеМохика ХоанСаму Кошта  68'Ману Морланес  26' 65' (Маскарель Омар ( 65') Дардер Серхи 76' (Фернандес Валери ( 76') Наварро Роберто 86' (Санчес Антонио ( 86') Ларин Кайл 75' (Пратс Абдон ( 75') Родригес Даниэль I 76' (Шикинью ( 76')
Запасные: Морей МатеуЛуна ДаниэльЛато ТониУэйд СебасMarc HidalgoГрейф ДоминикКуэльяр Иван
27 сентября. Стадион "Хосе Сорилья".
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Мальорка Вальядолид

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