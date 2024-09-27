Щесны согласился быть запасным вратарём «Барселоны»

Голкипер Войцех Щесны ответил согласием на предложение «Барселоны».

Поляк принял все условия каталонского клуба, включая статус запасного вратаря, сообщает инсайдер Маттео Моретто. 34-летний игрок рад привнести в команду ценный опыт, даже если не будет иметь регулярной игровой практики. При этом, как отмечает источник, Щесны всё равно намерен побороться с Иньяки Пеньей за место в основе.

Напомним, «Барселона» обратилась к бывшему голкиперу «Ювентуса» после травмы Марка-Андре тер Штегена.

Войцех Щесны объявил о завершении карьеры в конце августа. Он выступал за «Ювентус» на протяжении последних семи лет.