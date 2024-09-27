Стало известно, когда Араухо вернётся на поле

Появилась информация о том, когда защитник «Барселоны» Рональд Араухо восстановится после травмы.

Как утверждает Diario Sport, возвращение 25-летнего уругвайца ожидается в конце декабря или начале января.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Араухо на поле пока не выходил.

Действующий трудовой договор защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

После семи туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея на своем счету 21 зачетный балл.