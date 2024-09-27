«Это ненормально»: Флик в шоке от игрока «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о защитнике Жюле Кунде. По словам немца, французский защитник ведёт себя уж слишком профессионально.

«Может, вы попросите Кунде взять паузу?» - сказал Флик журналисту в шутку. «Я никогда раньше с таким не сталкивался. Даже после игры он хочет тренироваться. Это ненормально. Я говорю: «Сегодня лишь восстановление». А он отвечает, что хочет работать на поле. Он большой профессионал и отлично заботится о своей форме. Такое встретишь нечасто».

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Осасуны» на выезде.