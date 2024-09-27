Флик: «Я доволен прогрессом де Йонга и Гави»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о состоянии полузащитников команды Гави и Френки де Йонга.

— Я вижу много положительных моментов на тренировках, я доволен прогрессом Френки. У Гави тоже все хорошо. Они наращивают темп. Они могут помочь нам, — приводит слова Флика известный журналист Фабрицио Романо.

По итогам семи туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своей копилке 21 очко. Отрыв от ближайшего соперника составляет четыре балла.

28 сентября подопечные Флика сыграют на выезде с «Осасуной». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.