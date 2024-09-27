Сесар Навас верит, что Захарян добьётся успеха в «Реал Сосьедаде»

Экс-футболист «Рубина» Сесар Навас поделился комментарием о перспективах российского хавбека Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

По мнению испанца, в этом сезоне Захарян станет сильнее и будет прогрессировать с каждым годом все больше и больше.

«Арсен очень молод и имеет большие перспективы. Этот игрок мне очень нравится, я верю, что он в конечном итоге добьется успеха в «Реал Сосьедаде», — цитирует Наваса Metaratings.

Напомним, Захарян выступает за сан-себастьянцев с лета 2023 года. За это время он провел 40 матчей, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Контракт 21-летнего хавбека с «Реал Сосьедадом» рассчитан до середины 2029 года.