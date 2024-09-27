Из-за ревности: «Атлетико» отказался от услуг певицы в перерыве матча с «Реалом»

На выходных в чемпионате Испании пройдёт дерби Мадрида – «Атлетико» против «Реала». В перерыве на стадионе «Ванда Метрополитано» должна была выступить мексиканская певица Данна Паола. Впрочем, «матрасники» отменили выступление девушки, о чём на своих страницах рассказывает Relevo.

Причиной отмены выступления стали слова Паолы. Певица призналась, что болеет за «Реал». Более того, она сделала прогноз на результат дерби и сказала, что «Реал» обыграет «Атлетико» со счётом 2:1. «Матрасники» ревностно отнеслись к этим словам и решили, что выступление будет неуместным. Судя по всему, Данна Паола не думала, что её слова будут восприняты в штыки.