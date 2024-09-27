В «Барселоне» приняли решение по Рафинье

За последние месяцы вингер «Барселоны» Рафинья частенько оказывался героем трансферных слухов. Но так уж вышло, что бразилец в сезоне 2024/2025 стал по-настоящему важным игроком атаки для «сине-гранатовых». В восьми прошедших матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов Рафинья забил пять голов и отдал три голевых паса. Показатели бразильского футболиста повлияли на его позиции в клубе.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, «Барселона» хочет продлить с Рафиньей контракт. Действующее трудовое соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до середины 2027 года.