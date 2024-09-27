Появилась информация о планах главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на предстоящее дерби против «Атлетико».

Как утверждает Relevo, на тренировке перед матчем с «матрасниками» Анчелотти пробовал схему 4-4-2. По информации источника, Лука Модрич является одним из фаворитов на попадание в стартовый состав.

Встреча восьмого тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что в текущем сезоне обе команды пока не проигрывали в рамках национального чемпионата.