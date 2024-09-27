Центральный полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола с большой вероятностью не поможет своей команде против «Барселоны».

Хон - очень важный футболист в системе «красных». Испанец - воспитанник клуба и в 2021 году подписал с командой контракт на десять лет. Он играет в центре полузащиты, успевая при этом везде. Монкайола обладает высоким ростом (189 см) и опасен в штрафной, также хорошо двигается с мячом. В оборону Хон не забывает возвращаться, чтобы помочь своим партнерам.

В последнем матче против «Валенсии» игрока заменили после первого тайма. Он получил небольшое повреждение. При этом, по информации Mundo Deportivo, Монкайола сегодня отсутствовал на тренировке, а уже завтра «Осасуна» дома примет «Барселону».