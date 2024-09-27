Захарян близок к возвращению на поле

Пресс-служба «Реал Сосьедада» рассказала о текущем состоянии российского хавбека команды Арсена Захаряна.

Напомним, 21-летний хавбек в начале сезона перенес операцию на лодыжке.

«Он тренируется на поле индивидуально. Через несколько дней ему предстоит сделать последний шаг для восстановления — начать тренироваться с командой», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сан-себастьянцев.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Захарян на поле пока не выходил.

После семи туров «Реал Сосьедад» находится на 16-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав пять зачетных баллов.