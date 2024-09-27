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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян близок к возвращению на поле

27 Сентября 2024 • 14:34 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Валенсия
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28.09 19:30

Пресс-служба «Реал Сосьедада» рассказала о текущем состоянии российского хавбека команды Арсена Захаряна.

Напомним, 21-летний хавбек в начале сезона перенес операцию на лодыжке.

«Он тренируется на поле индивидуально. Через несколько дней ему предстоит сделать последний шаг для восстановления — начать тренироваться с командой», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сан-себастьянцев.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Захарян на поле пока не выходил.

После семи туров «Реал Сосьедад» находится на 16-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав пять зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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