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Чемпионат Испании. Ла Лига

УЕФА наказал «Барселону»

27 Сентября 2024 • 13:50 Комментировать

В первом туре Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Монако» со счётом 1:2. На трибуне с фанатами каталонской команды был замечен запрещённый баннер. На нём было изображён нацистский лозунг, хоть и изменённый посредством замены одного слова на фамилию немецкого тренера «сине-гранатовых» - Ханса-Дитера Флика.

УЕФА вынес решение о наказании «Барселоны» штрафом в 10 тысяч евро. Кроме того, каталонцы не могут продавать билеты на свой следующий гостевой матч в Лиге чемпионов.

Остаётся добавить, что следующий гостевой матч Лиги чемпионов «Барселона» проведёт 6 ноября – против «Црвены Звезды».  

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