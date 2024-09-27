Саморано назвал точный счёт матча «Атлетико» - «Реал»

Бывший форвард миланского «Интера» Иван Саморано поделился мыслями о предстоящем дерби между «Реалом» и «Атлетико» в чемпионате Испании.

«Я жду интересное и конкурентное дерби. Несмотря на потерю Килиана Мбаппе, я верю в успех «Реала». Думаю, подопечные Карло Анчелотти одержат победу со счетом 2:1. Голами отметятся Родриго и Беллингем», - передает слова чилийца AS.

Матч «Атлетико» - «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября, на домашнем стадионе «матрасников». Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В преддверии дерби хозяева занимают третье место в таблице, а гости – второе.