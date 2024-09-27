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Чемпионат Испании. Ла Лига

У ван де Бека снова проблемы – теперь в «Жироне»

27 Сентября 2024 • 11:50 Комментировать

После ухода из «Аякса» карьера полузащитника Донни ван де Бека складывается не лучшим образом. Желая перезапустить карьеру, нидерландский футболист минувшим летом перебрался в испанскую «Жирону».

Как сообщает испанский Sport, ван де Бек решил физические проблемы, но есть другая проблема – футболист до сих пор не адаптировался в испанской команде полностью. В ближайшее время 27-летнему футболисту нужно будет много работать, чтобы адаптироваться и завоевать твёрдое место в основе. Пока что роль Донни будет второстепенной.

«Жирона» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Донни ван де Бек
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