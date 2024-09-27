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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Капу: «Всегда мечтал выступать в НБА»

27 Сентября 2024 • 10:41 Комментировать

Бывший игрок испанского «Вильярреала» Этьен Капу подался в баскетболисты, решив поддерживать спортивную форму именно на площадке с корзинами. Он уже даже сыграл в одном матче, набрав пять баллов. В интервью испанскому изданию Relevo он пояснил мотивы такого решения и признался в интересе к НБА - американской баскетбольной лиге.

- В детстве я всегда играл в НБА. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но мне хотелось бы подписать контракт с одной из команд и провести на площадке в НБА хотя бы одну минуту, - заявил Капу.

В своей клубной карьере Капу успел поиграть за такие клубы, как «Тулуза», «Тоттенхэм», «Уотфорд» и «Вильярреал».


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Евро-Футбол.Ру,
Этьен Капу
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