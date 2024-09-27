Радимов назвал двух фаворитов Ла Лиги

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в испанской Ла Лиге.
«Реал» просто не может не претендовать на чемпионство. Старт «Барсы» с семью победами в семи матчах просто феноменален. По составу и качеству игры «Барселона» и «Реал» впереди планеты всей», - высказался Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
После семи туров «Барселона» набрала 21 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» с 17 баллами располагается на второй позиции. Напомним, что действующим чемпионом Ла Лиги является «королевский» клуб.
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