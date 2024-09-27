Радимов назвал двух фаворитов Ла Лиги

«Реал» просто не может не претендовать на чемпионство. Старт «Барсы» с семью победами в семи матчах просто феноменален. По составу и качеству игры «Барселона» и «Реал» впереди планеты всей», - высказался Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».