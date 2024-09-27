На неделе в прессу просочилась информация о том, что победитель голосования за «Золотой мяч» уже известен. Престижную награду получит нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Бразильцу уже сообщили о победе, и он может готовиться к торжественной церемонии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает вероятный успех Винисиуса.

Откуда растут корни

Инсайды о победителе голосования за «Золотой мяч» в прессу просачиваются каждый год. Не всегда они стопроцентные, но в ситуации с Винисиусом данные издания Marca кажутся правдивыми. Как вообще журналисты узнают эту информацию? Тут больших загадок нет. Победитель узнаёт о победе в голосовании за «Золотой мяч» заранее, ведь до церемонии нужно решить несколько вопросов. Обладатель награды, как правило, ещё до мероприятия даёт интервью для France Football и участвует в фотосессии. Наконец, нужно согласовать саму поездку на церемонию. Не все звёздные игроки соглашаются приехать, если знают, что «Золотой мяч» выиграли не они.

Конечно, организаторы пытаются сохранить всё в тайне, но, как говорится, что знают двое, знает и свинья. Круг лиц, у кого есть информация о результатах голосования, ограничен, но тот же победитель может поделиться радостью с близкими и так далее. Нельзя исключать и продажу инсайдов авторитетным СМИ. В общем, источников для утечки хватает.

За что Винисиус получит «Золотой мяч»

«Золотой мяч» в 2024 году будет вручаться за период с 1 августа 2023 года до 31 июля 2024 года, то есть за сезон 2023/2024. Винисиус Жуниор провёл действительно сильный футбольный год. За этот период бразилец в составе «Реала» выиграл три титула – чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Винисиус был важной фигурой в успехах «Реала». За прошлый сезон бразилец записал на свой счёт 24 гола и 11 результативных передач в 39 матчах. Нередко именно Винисиус делал на поле разницу. Если брать Лигу чемпионов, то бразилец в 10 играх забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Пожалуй, особенно памятным был первый четвертьфинал против «Баварии», когда Вини оформил дубль. Ассистентский дубль в матче с «Манчестер Сити» тоже был очень важен, как и гол в финале против «Боруссии».

Если брать рассматриваемый период, то камень в огород Винисиуса можно бросить разве что за Кубок Америки. Бразилия вылетела уже в четвертьфинале, проиграв Уругваю по пенальти. Винисиус пропускал этот важный матч из-за глупой жёлтой карточки, полученной в игре с Колумбией в группе.

Не стоит забывать, что «Золотой мяч» вручается по результатам голосования, поэтому чистой объективности здесь искать не стоит. Так называемая вкусовщина тоже играет важную роль. Кто-то мог отдать голос за Винисиуса не только за его футбольные достижения, но и, например, за борьбу с расизмом. А кто-то просто может быть поклонником «Реала» и выбрать самого звёздного игрока команды в прошлом сезоне.

Кто ещё может выиграть «Золотой мяч»

Давайте не забывать, что официально о победе Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч» ещё не было объявлено. Вероятность того, что награду получит кто-то другой, остаётся. Пожалуй, главным конкурентом Винисиуса является Родри. Этот футболист был основополагающим игроком «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. «Горожане» выиграли чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В Лиге чемпионов команда Гвардиолы уступила «Реалу» в четвертьфинале лишь по пенальти. Также, что важно, Родри выиграл со сборной Испании чемпионат Европы.

В списке главных претендентов назывались ещё два игрока «Реала» - Джуд Беллингем и Дани Карвахаль. Но Беллингем на фоне Винисиуса был не так ярок во второй части сезона, а Карвахаль имеет «недостаток» - он защитник. «Золотой мяч» защитнику выиграть объективно сложнее, хотя Дани по достижениям провёл феноменальный год – чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов и чемпионат Европы. К тому же Карвахаль забил гол в финале Лиги чемпионов. Но, повторимся, защитнику выиграть голосование за «Золотой мяч» очень трудно. В XXI веке это удавалось лишь Фабио Каннаваро.

Когда вручат «Золотой мяч»

Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в понедельник, 28 октября. Мероприятие состоится в Париже, в театре Шатле. Любопытно, что церемония состоится через два дня после «эль класико», в котором «Реал» будет принимать «Барселону». То есть у Винисиуса, если действительно именно он выиграл «Золотой мяч», будет дополнительный стимул блеснуть в принципиальном противостоянии грандов Ла Лиги.

Александр Тихий