Уильямс назвал клуб, в котором хочет провести всю карьеру

Форвард «Атлетика» Бильбао Иньяки Уильямс рассказал, где хочет завершить свою карьеру.

«Я бы хотел провести всю карьеру в одном клубе. Хочу остаться в «Атлетике» до своего ухода из футбола. Это было бы гордостью для меня», - передает слова нападающего Football_Tweet.

30-летний футболист выступает за баскскую команду с лета 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между Уильямсом и «Атлетиком» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иньяки провел семь поединков. Нападающий записал на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.