Альварес высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

«К этому решению я отнесся очень взвешенно. Консультировался со многими близкими мне людьми. Мне сказали, что я буду комфортно чувствовать себя в «Атлетико». Антуан Гризманн сказал, что у команды невероятные болельщики, в которых я точно влюблюсь», - передает слова аргентинского нападающего ESPN.