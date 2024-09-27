Альварес высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о своем переходе из английского «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
«К этому решению я отнесся очень взвешенно. Консультировался со многими близкими мне людьми. Мне сказали, что я буду комфортно чувствовать себя в «Атлетико». Антуан Гризманн сказал, что у команды невероятные болельщики, в которых я точно влюблюсь», - передает слова аргентинского нападающего ESPN.
24-летний форвард перешел в мадридский топ-клуб за 75 миллионов евро + 20 бонусных. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2030 года.
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