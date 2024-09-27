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Вальехо верит, что ещё пригодится «Реалу»

27 Сентября 2024 • 06:46 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.80 X 3.60 2 2.50
29.09 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо не падает духом.

В недавнем поединке «сливочных» против «Алавеса» (3:2) болельщики на трибунах активно просили Карло Анчелотти выпустить 27-летнего футболиста, ещё не игравшего в этом сезоне. Итальянский рулевой так и поступил: он выпустил Вальехо на 80-й минуте при счёте 3:0, но в оставшееся время «Реал» едва не упустил победу, пропустив на 85-й и 86-й.

Эта ситуация вряд ли позитивно повлияла на репутацию испанца, и без того считавшегося глубоким резервистом в команде, однако Вальехо не сдаётся. По сообщениям Diario AS, ссылающегося на окружение Хесуса, игрок «счастлив и воодушевлён». Он почувствовал любовь и поддержку болельщиков, просивших выпустить его на поле.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Хесус Вальехо ещё теги

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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
27 Сентября 2024 в 06:51
ну не получается играть у тебя - смени работу....
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