Хулиан Альварес: «Симеоне сказал, что готов выпускать меня на разных позициях»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес дал интервью после матча с «Сельтой» (1:0).

24-летний аргентинец стал автором победного гола, отличившись на 90-й минуте поединка Ла Лиги.

О результативности форварда ведётся много разговоров: забитый во встрече с «Сельтой» мяч стал для него лишь вторым в восьми матчах за «матрасников».

«Я немного поговорил с Симеоне, и он сказал мне, что готов выпускать меня на разных позициях. Я всегда открыт для этого, стараюсь учиться новому. Для меня нет проблемы в том, чтобы играть на других позициях, когда тренер считает это необходимым», – цитирует Atletico Universe Альвареса, купленного у «Манчестер Сити» прошедшим летом.