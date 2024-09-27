Болельщики «Барселоны» не понимают, почему никто не видит, как Флик приходит на работу

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проводит большую часть дня в своём офисе.

Болельщики каталонского гранда не понимают, почему никогда не видят тренера приходящим на работу. Как отмечает Jijantes, дело в том, что немецкий специалист предпочитает приезжать на тренировочную базу очень рано – за три-четыре часа до начала тренировки, когда вокруг ещё нет болельщиков. Тренерский офис стал для Флика «бункером», добавляет источник, – там он проводит большую часть времени.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» перед началом текущего сезона. Ранее командой руководил Хави Эрнандес, отправленный в отставку в мае.