Эндрик провёл 100 матчей к 18 годам

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик преодолел отметку в 100 матчей на профессиональном уровне.

Сотым для юного бразильца стал недавний поединок Ла Лиги против «Алавеса», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:2. Как отмечает Madrid Xtra, у 18-летнего Эндрика уже набралось 100 матчей во взрослом футболе.

Форвард принял участие в 82 встречах родного «Палмейраса», отметившись 21 голом, а за «Реал» успел сыграть семь раз и забить дважды. В составе сборной Бразилии вундеркинд провёл 11 игр, став автором трёх забитых мячей.

Напомним, что Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» минувшим летом.