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«Барселона» не подпишет другого вратаря, если не договорится с Щесны

27 Сентября 2024 • 01:42 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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28.09 22:00

В «Барселоне» определились с планами по усилению вратарской позиции.

Каталонский гранд ведёт переговоры с завершившим карьеру Войцехом Щесны, чей приход должен помочь команде справиться с потерей Марка-Андре тер Штегена, выбывшего из-за травмы. Согласно сведениям Mundo Deportivo, если подписать 34-летнего поляка всё же не получится, «Барселона» не будет пытаться переманить в свои ряды другого голкипера. Щесны – единственная опция на рынке для руководства клуба.

Ранее сообщалось о возможном приходе в «Барселону» свободного агента Кейлора Наваса, покинувшего «ПСЖ» по окончании прошлого сезона.

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