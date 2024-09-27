«Барселона» не подпишет другого вратаря, если не договорится с Щесны

В «Барселоне» определились с планами по усилению вратарской позиции.

Каталонский гранд ведёт переговоры с завершившим карьеру Войцехом Щесны, чей приход должен помочь команде справиться с потерей Марка-Андре тер Штегена, выбывшего из-за травмы. Согласно сведениям Mundo Deportivo, если подписать 34-летнего поляка всё же не получится, «Барселона» не будет пытаться переманить в свои ряды другого голкипера. Щесны – единственная опция на рынке для руководства клуба.

Ранее сообщалось о возможном приходе в «Барселону» свободного агента Кейлора Наваса, покинувшего «ПСЖ» по окончании прошлого сезона.