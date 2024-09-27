Симеоне высказался о предстоящем дерби с «Реалом»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Реала».

«Матрасники» примут «сливочных» в родных стенах во встрече восьмого тура Ла Лиги, которая состоится 29 сентября.

«В воскресенье наш стадион придаст нам энергии, которая необходима в таком матче. Мы подойдём к игре спокойными, но воодушевлёнными.

Сегодняшние изменения в составе никак не были связаны с ближайшим дерби – мы даже не задумывались об этом», – заявил Симеоне на пресс-конференции после победы над «Сельтой» (1:0).

На текущий момент «Атлетико» идёт третьим в Ла Лиге с 15 набранными очками, отставая от «Реала» на два балла. Лидером остаётся «Барселона» – 21 очко.