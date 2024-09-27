Симеоне рассказал, чего не хватает «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поведал о недостатках своей команды.

«Матрасники» вырвали победу в матче седьмого тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0) благодаря голу Хулиана Альвареса, забитому на 90-й минуте.

«Нам по-прежнему необходимо прибавлять в плане игры атаке. Мы снова сыграли «на ноль», но должны совершенствоваться впереди», – заявил в послематчевом разговоре с DAZN аргентинский рулевой.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании с 15 набранными очками, отставая от «Барселоны» (21) и мадридского «Реала» (17).

29 сентября команда Диего Симеоне примет на своём поле «Реал» в мадридском дерби.