Методы Флика удивили игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик удивил игроков своим подходом.

Немецкий наставник полностью вовлечён в жизнь команды: он постоянно звонит футболистам, чтобы узнать об их физическом состоянии, беседует с травмированными, иногда просто спрашивает о жизни. По сведениям журналиста Карлоса Монфорта, такой подход рулевого приятно удивил многих в «Барселоне».

Флик понимает, что игроки не должны быть его друзьями, но внимательно следит за атмосферой и добивается полного единства в коллективе.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с семью победами после семи туров. 28 сентября каталонцы сыграют против «Осасуны».